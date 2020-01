Concorso pubblico 2020 per laureati in Giurisprudenza: il nuovo bando (Di lunedì 20 gennaio 2020) Grazie ai concorsi pubblici indetti nel 2020, tra cui quelli per Oss e infermieri, si aprono nuove possibilità di lavoro anche per i laureati in Giurisprudenza. Di seguito uno nuovo bando dedicato a tutti coloro che hanno terminato questo percorso di studi. Concorso pubblico 2020 per laureati in Giurisprudenza Un Concorso pubblico indetto nel 2020 e dedicato a tutti coloro che si sono laureati in Giurisprudenza, oppure in materie economiche, è quello bandito dalla Camera di Commercio di Roma per la ricerca di 19 unità di figure di Funzionario dei Servizi Amministrativi e di Supporto. La domanda, che scade il 23 gennaio 2020, deve essere inoltrata alla Camera di Commercio di Roma tramite PEC o raccomandata A.R. allegando tutta la documentazione richiesta: curriculum vitae, carta di identità. Per ottenere l’impiego occorre superare le tre prove previste dal Concorso: due prove ... notizie

