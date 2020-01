Cina, esplode la bomba sanitaria (Di lunedì 20 gennaio 2020) Quando scende in campo perfino lui, il presidente Xi Jinping, vuol dire che stiamo parlando di qualcosa di veramente importante. Se però l’uomo più potente del mondo ha preso posizione in merito a un tema negativo come il contagio di una misteriosa epidemia, allora vuol dire che la situazione ha superato i primi livelli di guardia. Il segretario generale del Partito comunista cinese e capo della Commissione militare centrale ha sottolineato come “priorità” la sicurezza e la salute della popolazione. In altre parole, Xi ha chiesto “sforzi assoluti” contro la diffusione del nuovo coronavirus, ritenuto responsabile dei casi di malattia respiratoria che circolano nel Paese. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sua diffusione ha già provocato un bilancio da bollino rosso. Secondo quanto riferito dalle autorità, fin qui sono 224 i casi di polmonite provocati dalla ... it.insideover

