Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme: la reunion che tutti stavamo aspettando ai SAG 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) SAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonChe oggi avessero un buon rapporto lo sapevamo già; che uno avesse invitato l’altro al suo ultimo compleanno, pure. Che Brad Pitt e Jennifer Aniston fossero tornati a parlarsi era insomma chiaro a tutti ormai da mesi, anni forse. Ma così non li avevamo mai (più) visti. Per avere gli attori, che sono stati marito e moglie fino al 2005, nella stessa inquadratura bisognava tornare indietro fino al 2002, a prima dell’uragano Angelina Jolie. Ora, invece, è andata finalmente in scena ... vanityfair

Sa_andthecity : RT @La_Connie_: Brad Pitt uno che manda a jennifer un foglio con scritto CUALCUNO TI CUARDA SEI LAMIA BERSONA BREVERITA - giusycuo : Nel caso in cui Jennifer Aniston riuscisse a non ricascare tra le braccia di Brad Pitt io potrò farle solo un appla… - emnocineiv : Sono sotto un treno per Brad Pitt da quando son nata e più invecchia meglio é, come biasimare Jennifer Aniston scusate ma l'avete visto? -