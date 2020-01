Blue Monday oggi: come vincere la giornata più triste dell’anno (Di lunedì 20 gennaio 2020) oggi, 20 gennaio, non è solo lunedì, ma è la giornata più triste dell’anno: ecco cosa vuol dire e soprattutto il modo per affrontare al meglio il Blue Monday Cagnolino triste (fonte foto: Pixabay) come è noto, il lunedì, giorno d’apertura della settimana lavorativa, scolastica, universitaria e così via, già non gode di grande fama ed è percepito come il giorno più pesante della settimana: se poi questo è il Blue Monday, il 20 gennaio, cioè il terzo lunedì del primo mese dell’anno, allora le cose si fanno serie. Il Blue Monday, infatti, viene considerato l’inizio della settimana più triste dell’intero anno e cade il terzo lunedì di gennaio, secondo quanto deciso da un’equazione del 2005 diffusa da Sky Travel. Quella del canale televisivo UK non ha un riscontro scientifico reale, ma è entrato ormai e si è fatto spazio ... chenews

wireditalia : Il 'lunedì più nero dell'anno' è una vecchia trovata pubblicitaria del 2005 #bluemonday - Frapps12 : RT @Masse78: Oggi è il “Blue Monday” il giorno più triste dell’anno. PERCHÉ GLI ALTRI 364 GIORNI PIOVONO GIOIE DAL CIELO? CI ALZIAMO FISCHI… - zazoomnews : Lunedì 20 Gennaio 2020: è davvero il Blue Monday? E’ il giorno più triste e deprimente dell’anno? - #Lunedì… -