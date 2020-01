Australian Open 2020: Lorenzo Giustino ripescato da lucky loser per il forfait di Albot. L’azzurro sfiderà Raonic (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sale a sette il computo dei giocatori azzurri che faranno il loro esordio quest’oggi negli Australian Open 2020 di tennis a Melbourne. Oltre a Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e a Martina Trevisan, ci sarà anche Lorenzo Giustino. Il tennista azzurro era stato eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni dall’argentino Marco Trungelliti e quindi non aveva ottenuto il pass per il main draw. Tuttavia, il forfait del moldavo Radu Albot, opposto da programma al canadese Milos Raonic, ha aperto le porte del tabellone principale a Giustino che, quindi, giocherà sul campo n.19 contro il forte nordamericano. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... oasport

