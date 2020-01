WhatsApp down: impossibile inviare foto, video e audio sulla nota applicazione di messaggistica (Di domenica 19 gennaio 2020) Milioni di utenti stanno registrando e segnalando disagi con la nota applicazione di messaggistica WhatsApp, appartenente al gruppo Facebook. Sembra impossibile, ormai da quasi un’ora dal momento in cui scriviamo, inviare contenuti multimediali come foto, video e audio. Il disservizio, la cui comunicazione da parte degli utenti sta avvenendo anche via social, è segnalato con l’hashtag #WhatsAppdown.L'articolo WhatsApp down: impossibile inviare foto, video e audio sulla nota applicazione di messaggistica Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

moon_cake00 : Mia madre comunica solo con i vocali su WhatsApp Chi glielo dice che WhatsApp è down #whatsappdown - halloreus : Io che smadonno contro internet, che fa comunque schifo intendiamoci, per poi scoprire che whatsapp è in down - AppleNews_it : RT @pcexpander: Su WhatsApp è momentaneamente impossibile inviare foto e file multimediali: anche per voi? (foto)#pcexpander #cybernews #an… -