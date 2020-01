V Sagittae esploderà entro la fine del secolo. Dimenticatevi Betelgeuse (Di domenica 19 gennaio 2020) V Sagittae esploderà entro la fine del secolo. Dimenticatevi Betelgeuse Sarà molto probabilmente la stella V Sagittae, e non Betelgeuse, ad offrirci uno spettacolo pirotecnico e un team di astronomi crede fermamente che l’esplosione avverrà entro l’anno 2083. Questa si trova nella costellazione della freccia, da cui prende il nome (dal latino Sagitta, quindi “freccia”), e dista circa 1100 anni luce dalla Terra. Fa parte di un peculiare sistema binario, dove una stella particolarmente calda e massiccia, ma molto piccola, orbita a stretto contatto con una Nana Bianca grande almeno nove volte il nostro Sole. Com’è noto, all’interno della comunità scientifica stelle di questo tipo (le nane bianche) sono già di per sé stelle morenti che potrebbero esplodere in una supernova da un momento all’altro. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO I dettagli della ricerca ... Leggi la notizia su termometropolitico

Sagittae esploderà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sagittae esploderà