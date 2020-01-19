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Traffico Roma del 19-01-2020 ore 15 | 30

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 15 | 30 NON MOLTE LE NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE È INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE CONSOLARI, NESSUNA ...

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Traffico Roma del 19-01-2020 ore 15:30 (Di domenica 19 gennaio 2020) NON MOLTE LE NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE È INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE CONSOLARI, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. NON MOLTO QUINDI IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, GRAZIE ANCHE AI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI IN VIGORE OGGI. IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE – PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE SCATTERÀ NUOVAMENTE TRA UN’ORA, ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30. INCREMENTATE LE CORSE PER BUS, METROPOLITANE E TAXI. PREVISTE DIVERSE DEROGHE. A PROPOSITO DI METROPOLITANE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A LE STAZIONI DI CORNELIA E DI BARBERINI SONO ANCORA CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. ———————– AUTORE: BAIOCCHI In ... Leggi la notizia su romadailynews
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