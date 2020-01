Sindrome Brugada, allarme a Battipaglia: “Due casi sospetti su 100 bimbi visitati” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Sindrome di Brugada o morte improvvisa: emerge una percentuale allarmante al termine della giornata di screening e prevenzione gratuita meritoriamente organizzata dalla Fondazione Emanuele Scifo – presso la propria sede del centro direzionale di Battipaglia (leggi qui) – in collaborazione con le Università Isfoa e Popolare Universo Humanitas e l’associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ il cui presidente, il cardiologo Vincenzo Mallamaci autore delle visite, dichiara: “Abbiamo praticato ecocardiogramma e visita cardiologica gratuita a circa cento bambini. In due casi abbiamo rilevato sintomi che riportano, in modo sospetto, alla Sindrome di Brugada. Questi bambini dovranno essere sottoposti ad ulteriori indagini. Due su cento è un percentuale davvero alta”. Nelle stesse ore in cui al ... Leggi la notizia su anteprima24

Sindrome Brugada Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sindrome Brugada