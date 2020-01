Sardine a Bologna oggi 19 gennaio 2020: maxi concerto in piazza VIII Agosto (Di domenica 19 gennaio 2020) Il concerto delle Sardine a Bologna si preannuncia gremito, pieno di musica. Un po’ come quello del primo maggio. Sei ore di musica antipopulista, dal rock al rap, dall’indie al folk. Sul palco si avvicenderanno band e rapper affermati, ma anche gruppi bolognesi. L’obiettivo degli organizzatori è quello di portare in piazza VIII Agosto trentamila persone, quasi il triplo di quelle che il 14 novembre scorso si radunarono per la prima volta sul Crescentone, in risposta al comizio di Matteo Salvini al PalaDozza. Le Sardine tornano in ‘mare aperto’ pronte a sfidare l’odio, l’intolleranza e la discriminazione. Sardine a Bologna oggi 19 gennaio 2020: maxi concerto in piazza VIII Agosto «Siamo in piazza VIII Agosto. Guardiamo il vuoto intorno a noi e ci soffermiamo a respirarlo. Ci sfiora quell’emozione gelida che provavamo prima che tutto ... Leggi la notizia su urbanpost

CottarelliCPI : Oggi ho partecipato a Bologna a una conferenza organizzata da +Europa sull'inequità intergenerazionale, problema se… - LegaSalvini : ?? ROBA DA MATTI! UNA DELLE INDAGATE DI BIBBIANO È GRANDE FAN DELLE SARDINE E OFFRE LORO CASA SUA!!! Ora forse cap… - repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini -