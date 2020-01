Salvini sull’antisemitismo: “Colpa degli immigrati musulmani” (Di domenica 19 gennaio 2020) Matteo Salvini, intervistato da un giornale israeliano, ha parlato di antisemitismo. Il leader della Lega punta il dito contro musulmani e Islam Matteo Salvini in questi giorni è in prima linea per portare avanti la campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna, promuovendo la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Tra un comizio … L'articolo Salvini sull’antisemitismo: “Colpa degli immigrati musulmani” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

