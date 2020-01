Rinunce, cachet e sessismo: è già Festival delle stonature - (Di domenica 19 gennaio 2020) Laura Rio Alle «lady» sul palco dell'Ariston circa 25mila euro Il rapper Salmo, annunciato da Amadeus, non ci sarà Sarà pure circondato da dieci donne belle, bellissime, sexy, ma perderà un maschio duro e puro. Mentre ancora infuriano le polemiche sulle frasi «sessiste» usate da Amadeus per descrivere le sue co-conduttrici sul palco, ieri è arrivato come un boomerang la decisione di Salmo di rinunciare al Festival, dove sarebbe statosuper ospite il primo giorno. Il fuoriclasse del rap ha spiegato via Instagram: «Non sarò presente al Festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo San Siro, quindi se volete sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno». Chiaro il discorso: lui - e la sua fanbase - non è tipo da canzonette, fiori, scaramucce ma questo lo sapeva di certo anche prima di accettare ... Leggi la notizia su ilgiornale

