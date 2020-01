Polizia | app per il riconoscimento facciale | la scoperta

Napoli - scooter contromano in Tangenziale : scappavano dalla Polizia - 30mila euro di multa : La Polstrada ha identificato e sanzionato i sette ragazzi che, nella notte del 12 gennaio, sono scappati controsenso sulla Tangenziale di Napoli. Erano fuggiti per sottrarsi a un controllo di una pattuglia, si tratta di cinque minorenni e due maggiorenni dell'area flegrea. Sono stati multati per oltre 30mila euro.Continua a leggere

Sorrento - controlli a tappeto della Polizia con drogometro e alcol test : La Polizia Stradale di Napoli ha effettuato un vasto servizio di controllo mirato a Sorrento, per contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Gli agenti hanno utilizzato il drogometro, il dispositivo che permette di rilevare l'assunzione di droghe in otto minuti tramite un semplice prelievo della saliva.

Segregata in Marocco - si rompe le gambe per tentare di scappare : salvata dalla Polizia : Sequestrata in Marocco dopo aver acconsentito a trasferirsi per un matrimonio di convenienza, una 47enne sarda è stata liberata dopo l'intervento del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Nel Paese africano l'uomo che avrebbe dovuto sposare l'ha sequestrata tenendola Segregata in un'abitazione con le sbarre alle finestre.

Perché contro le aggressioni negli ospedali non servirebbe rimettere i drappelli di Polizia : negli ultimi anni sono stati soppressi molti dei drappelli della polizia di Stato negli ospedali. Il motivo è nella impossibilità di sottrarre risorse al controllo del territorio, vista la scarsità di organico. Il drappello, però, non ha mai avuto compiti di vigilanza: la mansione era limitata alla trasmissione degli atti giudiziari.

De Luca : Polizia in ospedale - da ministro Salvini ignorò il nostro appello : “Caro Matteo Salvini, le chiacchiere stanno a zero. La richiesta era semplice: istituire un posto di Polizia all’ospedale San Giovanni Bosco. In un anno il ministro dell’Interno non lo ha fatto”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo alle critiche ricevute dal segretario della Lega in merito alle aggressioni contro medici verificatesi a Napoli e in Campania nei primi ...

Clementino - si indaga su una frase del rapper sulla marijuana. La Polizia : “Lanciava cartine dal palco”. Il sindaco sospende il cachet : Il rapper Clementino potrebbe finire nei guai per alcune frasi sulla droga pronunciate durante il concerto di Capodanno a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: gli agenti del commissariato di polizia vogliono verificare se alcune espressioni “ambigue” potrebbero far pensare a un’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti. Sul palco era anche presente un finto spinello gigante e sono state lanciate delle bustine contenenti ...

Gregorio Crappa modello arrestato per detenzione marijuana/ Polizia 'Fini di spaccio' : Gregorio Crappa, modello arrestato per detenzione marijuana: 'Fini di spaccio'. Il 24enne processato per direttissima a seguito di una perquisizione in casa

California - auto giù da una scogliera - appello della Polizia : “Aiutateci a trovarla” : Vettura finisce giù da una scogliera nella Contea di San Mateo, in California. Si cerca auto e conducente ed eventuali passeggeri. Immagini che hanno lasciato un grande punto di domanda quelle che la sera del 30 dicembre 2019 hanno ritratto gli ultimi momenti di un soggetto non ancora identificato, alla giuda di una vettura non […] L'articolo California, auto giù da una scogliera, appello della polizia: “Aiutateci a trovarla” è ...

Truffa Whatsapp | allarme della Polizia Postale | Se vi chiedono questo codice : C’è una nuova Truffa Wahtsapp in agguato, e se dovessimo abboccare allora potremmo dire addio al nostro profilo. I consigli della Polizia Postale. La Polizia Postale riferisce di un allarme Truffa su Whatsapp. In particolare gli utenti devono prestare attenzione ad un sms tale da minare la sicurezza degli account. Utlizzando degli stratagemmi, i malintenzionati […] L'articolo Truffa Whatsapp | allarme della Polizia Postale | Se vi ...

La Polizia postale avverte : adesivi WhatsApp possono essere pericolosi : Facili da creare e condividere con i propri contatti, gli sticker di WhatsApp possono essere il veicolo di immagini illecite, violente e discriminatorie. Proprio per questo motivo la polizia postale ha deciso di lanciare un allarme, rivolto in particolar modo ai più giovani. Attenti agli sticker di WhatsApp Oltre alle emoji e le GIF animate, sempre più persone decidono di utilizzare degli adesivi virtuali per comunicare un messaggio ad un ...

L’appello della Polizia per trovare Jason - scomparso a Milano : “È autistico e non parla italiano” : Jason non parla italiano ed è affetto da autismo, si è perso in piazza Duomo a Milano attorno alle 18 di venerdì 27 dicembre e potrebbe trovarsi in difficoltà. La polizia locale di Milano ha diffuso un appello rivolto a tutti i cittadini per trovarlo. È alto 1,87, ha gli occhi blu, indossa una giacca nera, un cappello di lana grigio e i pantaloni neri di una tuta. Chiunque lo abbia visto è invitato a contattare i vigili al numero ...

WhatsApp - la Polizia di Stato avverte : “Usare gli adesivi può essere illegale” : Gli adesivi di WhatsApp possono essere illegali La Polizia Postale ha diffuso una nota rivolta a genitori e ragazzi che utilizzano in modo improprio gli “adesivi” di WhatsApp, sottolineando come questi possano diventare contenuti illegali. Gli adesivi sono servizi multimediali che, a differenza delle GIF e delle emoticon, messe a disposizione direttamente dalle app di messaggistica instantanea, è possibile creare da soli e diffondere ...

Whatsapp - gli sticker sono pericolosi : l’avviso della Polizia : Whatsapp, arriva l’appello della polizia postale riguardo la pericolosità degli sticker: i dettagli. Whatsapp nasconde frequentemente pericolosità, una di queste alimentata dagli stickers gratuiti sbarcati sull’applicazione poco meno di un anno fa. In altre parole, questo strumento, molto in voga, rischia di essere un potente veicolo per la diffusione di materiale dal contenuto violento, offensivo, […] L'articolo Whatsapp, gli ...

Paola Buzzi è scomparsa : la donna si cerca da sabato - a Varese. La Polizia ha lanciato un appello : Continuano le ricerche di Paola Buzzi, la donna che vive a Varese e che non si trova più da sabato scorso. La Questura ha chiesto a chiunque la dovesse incontrare di farsi avanti e di allertare gli inquirenti Paola Buzzi (la vedete in foto) è la donna di 46 anni che sabato scorso, intorno alle […] L'articolo Paola Buzzi è scomparsa: la donna si cerca da sabato, a Varese. La Polizia ha lanciato un appello sembra essere il primo su ...