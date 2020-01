Pallamano, Serie A femminile 2020: Brixen ancora in testa alla classifica, vince anche Salerno (Di domenica 19 gennaio 2020) Undicesima giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2020, che ha confermato in vetta alla classifica le altoatesine del Brixen, capace di piegare per 28-18 la Oj Solution Nuoro, dominando per tutto l’arco del match. Dietro Giada Babbo e compagne ecco l’Alí Mestrino, che ha avuto la meglio sul Leno per 23-17, superando la Mechanic System Oderzo, oggi a riposo, mentre una rimaneggiata Jomi Salerno ha strappato due punti all’Ariosto Ferrara, grazie ad una Suleiky Gomez da 13 reti. A chiudere il quadro lo scontro tra Casalgrande Padana e Cassano Magnago, vinto dalle prime per 27-26. I risultati di giornata: GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 18 gennaio Suncini Ariosto Ferrara – Jomi Salerno 27-29 Download PDF 18 gennaio Casalgrande Padana – Cassano Magnago 27-26 Download PDF 18 gennaio Oj Solution Nuoro – Südtirol ... Leggi la notizia su oasport

