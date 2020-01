Meteo verso lo SPLIT POLARE: a Febbraio la SVOLTA d'Inverno (Di domenica 19 gennaio 2020) Gli indici di comportamento Meteo climatico cominciano a sfornare linee di tendenza che potrebbero dare una SVOLTA all'Inverno, determinando un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche nel nostro Emisfero durante il mese di Febbraio.Responsabili questa novità saranno due distinte situazioni: il Vortice POLARE che andrà assumendo una forma ellittica, che sarà nei prossimi giorni causa di un'ondata di gelo e nevicate molto intense sugli Stati Uniti e il Nord America. Ma non sarà un evento di straordinaria intensità come altri anni, ma tuttavia ragguardevole. La circolazione a forma ellittica del Vortice POLARE proseguirà anche della settimana seguente, quando saremo alla fine di gennaio e primi di Febbraio, quando un'ansa del Vortice POLARE, con caratteristiche in alta atmosfera a quella che interesserà d'America, potrebbe espandersi verso l'Europa, generando ... Leggi la notizia su meteogiornale

TgrAltoAdige : Il #meteo: il cielo sarà variabilmente nuvoloso con alcuni tratti soleggiati soprattutto verso sud. Localmente soff… - InMeteo : NEWS: Meteo: residue piogge e molte nubi, ciclone verso la Spagna - imarkez : RT @blogsicilia: Meteo Sicilia, domenica tra sole e nuvole e poi verso nuovo peggioramento - -