Matteo Salvini: "Con me premier, Gerusalemme sarà capitale d'Israele" (Di domenica 19 gennaio 2020) Se diventerà premier, Matteo Salvini riconoscerà Gerusalemme capitale di Israele. Lo ha detto lo stesso segretario della Lega in un’intervista oggi al giornale ‘Israel Ha-Yom’ nella quale ha chiesto che la Ue “vieti” il Bds, il movimento di boicottaggio di Israele. Pochi giorni dopo il convegno al Senato sull’antisemitismo, Salvini ha ribadito al giornale - considerato vicino al premier Benyamin Netanyahu - che la Lega “non ha legami con organizzazioni politiche”, come Casa Pound, Forza Nuova e Fiamma definite dal giornale “antisemite”.Ad una domanda sul risorgere dell’antisemitismo in Europa - di cui si discuterà a Gerusalemme il 22 e 23 gennaio prossimi in occasione del 75/0 anniversario della liberazione di Auschwitz - Salvini ha detto: “A mio avviso questo ha a che vedere con il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

