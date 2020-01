M5S, Di Maio non sarà più il tesoriere. E lancia l’idea di un comitato alla guida del Movimento (Di domenica 19 gennaio 2020) M5S, Di Maio non sarà più il tesoriere. E lancia l’idea di un comitato alla guida del Movimento Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque Stelle, fa un passo indietro e rinuncia all’incarico di tesoriere M5S, uno dei ruoli chiave che finora ha occupato nel partito, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Ma il leader pentastellato non si ferma qui e lancia l’idea di un Movimento “nuovo”, guidato da un “comitato“, un collegio che coinvolgerà tutte le anime grilline. La decisione di Di Maio è stata anticipata da Repubblica mentre l’attuale ministro degli Esteri è impegnato a Berlino per la conferenza sulla Libia. La carica di tesoriere del Movimento era occupata da Luigi Di Maio – che è anche capo politico M55S – dal 2017. La scadenza del suo mandato sarebbe stata a settembre. Nello Statuto del Movimento si legge ... Leggi la notizia su tpi

