Lutto per Umberto Tozzi, ​trovata morta la sua ex moglie - (Di domenica 19 gennaio 2020) Novella Toloni La donna non dava sue notizie da alcuni giorni e i colleghi di lavoro hanno lanciato l'allarme. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione di Udine Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con l'aiuto dei vigili del fuoco, a trovare il corpo senza vita di Serafina Scialò, 63 anni. La donna era stata sposata con Umberto Tozzi e proprio con il cantante italiano aveva avuto un figlio, Nicola Armando. A dare la notizia della tragica scomparsa della donna in anteprima è stato "Il Messaggero Veneto", che ha reso note le dinamiche del ritrovamento del cadavere. Serafina Scialò, classe 1956, lavorava come collaboratrice scolastica presso l'istituto Educandato Uccellis di Udine e proprio dal posto di lavoro sarebbe scattato l'allarme. Da giorni, infatti, la donna non si presentava al lavoro, così i colleghi ... Leggi la notizia su ilgiornale

