LIVE Pesaro-Dinamo Sassari 19-25, Serie A basket 2020 in DIRETTA: attacchi protagonisti nei primi dieci minuti (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-34 Jerrells segna nuovamente, inizio super di secondo quarto per lui. 25-32 Williams porta Pesaro a -7. 23-32 Ancora Fiaschi da due. 21-32 Due punti per Jerrells. 21-30 Schiacciatona di Pierre. 21-28 Ennesima bomba sarda, stavolta firmata Jerrells. 21-25 Fiaschi apre il secondo quarto con due punti. Finisce qua il primo quarto con Sassari sopra di 6. 19-25 Canestro da due di Eboua. 17-25 Altra bomba di Sassari, stavolta la mette Stefano Gentile. 17-22 Tripla di Zanotti. 14-22 La seconda tripla della partita di Spissu spedisce i padroni di casa a -8. 14-19 Altri due punti per Pierre. 14-17 Tap-in vincente di Eboua, -3 Pesaro. 12-17 Canestro da due per Zanotti. 10-17 2/3 ai liberi per Bilan. 10-15 Canestro da due di Fiaschi. 8-15 Pierre con un canestro da due, Sassari è partita fortissimo. 8-13 Altra tripla, stavolta di Sorokas. E’ ... Leggi la notizia su oasport

viverepesaro : LIVE Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari, al via il secondo quarto - viverepesaro : LIVE Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari, partiti! - viverepesaro : LIVE Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari, segui il match con noi! -