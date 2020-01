LIVE Brindisi-Virtus Roma 13-7, Serie A basket 2020 in DIRETTA: partono meglio i padroni di casa nei primi cinque minuti (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo errore di Thompson dall’arco dopo tre triple messe a referto, 2’37” alla sirena dei primi dieci minuti di partita. 15-9 Gran palla di Dyson per Jefferson che appogia a canestro il -6. 15-7 Thompson in corsa. 13-7 Buford dal palleggio. 13-5 Correzione a canestro di Brown dopo l’errore di Thompson dalla media, primo canestro dell’ex di serata. 11-5 Completato il gioco da 3. 11-4 Jefferson si svita sotto canestro, segna e subisce fallo. 6’13” da giocare in questo primo quarto. 11-2 SCHIACCIATA DI STONE su assist di Thompson, grande inizio di Brindisi, coach Bucchi chiama un time-out obbligatorio. 9-2 ANCORA THOMPSON DALL’ARCO, 3/3 per lui fino a qui. 6-2 KYZLINK chiude un alley oop su rimessa e mette i primi due della Virtus. Dopo quasi tre minuti trascorsi situazione falli è 0-2, ora palla ... Leggi la notizia su oasport

