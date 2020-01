Lecce Inter, Conte: «Dobbiamo andare sempre ai 200 all’ora» (Di domenica 19 gennaio 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il deludente pareggio ottenuto dall’Inter contro il Lecce Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il brutto pareggio ottenuto dall’Inter contro il Lecce. Queste le parole del tecnico nerazzurro. PAREGGIO – «Il pareggio nasce dal fatto che siamo una squadra che deve andare sempre ai 200 all’ora. Quando qualcuno è sottotono succede questo e non ce lo possiamo permettere. Vedendo le statistiche e i numeri dovevi prendere i 3 punti. Non siamo una squadra che andando a una velocità media riusciamo a portare a casa il risultato. Quando non riusciamo ad andare al massimo dei giri siamo una squadra normale». MERCATO – «Nel periodo di mercato diventa difficile gestire la situazione, poi a me sembra di essere stato molto chiaro. Ogni cosa che dico, poi, viene sempre amplificata e ... Leggi la notizia su calcionews24

