Ivan Gonzalez: la sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni lo massacra (Di domenica 19 gennaio 2020) Ivan Gonzalez non ha conquistato quasi nessuno dei suoi coinquilini del Grande Fratello Vip. In molti hanno etichettato il Toro di Siviglia come ‘falso’ e ‘superficiale’. A quanto pare per anche a Uomini e Donne Ivan non ha lasciato un bel ricordo proprio a tutti. La sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni in una recente storia di Instagram c’è andata giù pesante con l’ex tronista. “Oddio Ivan? Diciamo che, come volete mettere se sono più intelligente o più furba, l’ho mandato subito a fare in cu**. L’ho conosciuto ed era una persona talmente priva di contenuti che quindi no grazie”. Senza filtri questa Natalia… Lo scorso marzo Natalia Paragoni ha spiegato perché a Uomini e Donne ha deciso di abbandonare Ivan e lasciarlo solo con Sonia. “Volevo capire alla svelta come stessero le cose, cosa provassi. Sapevo già di essere più ... Leggi la notizia su bitchyf

infoitcultura : GFVip, Ivan Gonzalez confessa a Barbara Alberti: «A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre» - roeswvood : VI PIACE IVAN GONZALEZ? #GFVIP - gaseven : Ivan Gonzalez in piscina -