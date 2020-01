Il Lecce ferma le grandi, dopo la Juventus pareggio anche per l’Inter: Mancosu riprende Bastoni, le pagelle (Di domenica 19 gennaio 2020) Lecce-Inter – Il Lecce ferma anche l’Inter. dopo il pareggio della Juventus, al Via del Mare impatta anche la squadra di Conte. Partita godibile nel primo tempo con ribaltamenti di fronte continui e diverse occasioni. La più grande è per l’Inter con Brozovic, il destro del croato si stampa sul palo a Gabriel battuto. Da segnalare un gol annullato a Lukaku, due interventi ai limiti del cartellino rosso da parte di Donati e Candreva (entrambi ammoniti) e un calcio di rigore assegnato al Lecce per un tocco di mano di Sensi, con Giacomelli che torna sui suoi passi dopo il richiamo del VAR e toglie il penalty ai giallorossi. Decisione corretta guardando le immagini. Nella ripresa l’Inter ci prova ma arriva poco dalle parti di Gabriel. Tentativo di Sensi dalla distanza, ma Gabriel è sempre attento. A portare avanti i nerazzurri è Bastoni con un colpo di testa al ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

