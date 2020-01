I tifosi dell’Everton infieriscono sul Napoli: “Grazie per Ancelotti” (Di domenica 19 gennaio 2020) Con Gattuso il Napoli non ha invertito la rotta. Nelle ultime cinque partite, quelle con l'ex Milan in panchina, il Napoli ha ottenuto 3 punti (ne ha perse 4 su 5). Ancelotti invece ha ottenuto un buon bottino con l'Everton: 10 punti in 5 partite. Sui social, ironicamente, i tifosi dell'Everton hanno ringraziato il Napoli per l'esonero del tecnico emiliano. Leggi la notizia su fanpage

