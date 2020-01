D’Angelo: “Siamo stati la squadra che ha fatto soffrire di più il Benevento” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Luca D’Angelo al termine dell’impegno di campionato che ha visto il Pisa essere ospite del Benevento. L’allenatore di Pescara ha commentato la prestazione della sua squadra, scesa in campo questa sera al “Ciro Vigorito” per affrontare i giallorossi di Filippo Inzaghi. Questi i temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico della compagine toscana. Prestazione – Nel primo tempo abbiamo fatto meglio del Benevento, abbiamo creato di più. Nella ripresa loro sono venuti fuori, mostrando la qualità che hanno. Va detto che in difesa eravamo molto rimaneggiati e ci siamo difesi con ordine. Credo che, alla luce di quanto fatto nei due tempi, il pareggio sia stato il risultato più giusto. Tattica – Oggi abbiamo pressato bene, ci proviamo sempre e non speculiamo mai sul risultato. Sapevamo ... anteprima24

alfredonazzaro : È una catena di solidarietà che non si ferma grazie al vostro cuore enorme. Stasera, grazie ad Antonella Milano sia… - angelo_ra_ : @saldiacono71 @FilippoTurati5 @matteosalvinimi Le navi militari rispondono al ministro della difesa se la Trenta n… - RevenantMirko : RT @Valenti17938768: Stanotte è cosi. Penso ad un angelo rubato. Penso ai suoi genitori. Immagino la paura, il freddo, il buio, le lacrim… -