CorSport: torna la suggestione Politano per raccogliere l’eredità di Callejon (Di domenica 19 gennaio 2020) Il mercato del Napoli non è ancora finito, scrive il Corriere dello Sport. Tanto per cominciare, dopo il naufragio dello scambio Spinazzola-Politano torna la suggestione dell’interista a Napoli. “Trentadue milioni di euro (più dodici per Rrahmani) possono anche bastare o anche no: dipende da Politano (e dall’Inter), dipende da Tsimikas (e dall’Olympiacos ma anche da Ghoulam). Insomma, dipende: perché il mercato è questo e non c’è verso di modificarlo. Due settimane ancora, può succedere di tutto oppure niente, ma le idee ci sono, restano lì, sospese nell’aria, legate a dettagli, a volontà altrui eppure alle proprie disponibilità. Il club di De Laurentiis aveva già raggiunto un accordo con il calciatore nel 2018. Poi si inserì la Juventus, ora l’affare ritorna nei pensieri azzurri. “Il futuro è scritto, per certi versi, e da giugno la corsia di destra verrà lasciata libera da ... Leggi la notizia su ilnapolista

