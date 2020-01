Calendario Sport Invernali oggi (19 gennaio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di domenica 19 gennaio 2020) Quella di oggi, domenica 19 gennaio, sarà un’altra ricca giornata dedicata agli Sport Invernali: lo sci alpino fa tappa in Svizzera con gli uomini ed in Italia con le donne, mentre lo sci di fondo va in Repubblica Ceca, a Nove Mesto. Il salto con gli sci è a Zao con le donne ed a Titisee con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale, bob e slittino artificiale. Da non dimenticare i Campionati Italiani di speed skating, la Coppe del Mondo di biathlon, ed i Giochi Olimpici Invernali di Losanna. programma Sport Invernali DOMENICA 19 gennaio 09.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao: HS102 femminile 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Vatra Dornei: singolo femminile 1a m. – www.fil-luge.org 09.00 Speed skating, Campionati italiani Baselga di Piné: terza giornata 09.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere: qualificazioni ... Leggi la notizia su oasport

