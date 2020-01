Basket, la Dinamo Sassari domina a Pesaro e continua l’inseguimento alla vetta di Serie A 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Nessun problema per la Dinamo Sassari, che nella diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket espugna con facilità Pesaro e infila la nona vittoria consecutiva in campionato continuando l’inseguimento alla vetta, occupata sempre dalla Virtus Bologna (a +2). alla Vitrifrigo Arena il punteggio finale di 82-107 non lascia grande spazio ad interpretazioni. Il team marchigiano, come era preventivabile alla vigilia, non riesce a bissare l’impresa dello scorso turno sul campo della Fortitudo Bologna e resta fanalino di coda a quota 2 punti. Gli isolani, pur tenendo a riposo Dwayne Evans, controllano la partita fin dal principio, chiudendo il primo tempo in vantaggio di nove lunghezze (44-53). L’allungo definitivo arriva nel corso del terzo periodo, in cui i sassaresi quasi doppiano i padroni di casa (parziale di 19-36); l’ultimo quarto è pura ... oasport

