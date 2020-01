Alla Red Bull Arena i tifosi del Lipsia salutano Demme (Di domenica 19 gennaio 2020) I tifosi del Lipsia hanno salutato Diego Demme con una coreografia speciale in suo onore. Alla Red Bull Arena, ieri, in occasione della partita con l’Union Berlino, hanno messo in scena il loro addio ufficiale al calciatore con striscioni e cartelli con la sua fotografia e i ringraziamenti per aver condiviso un pezzo di storia con i colori del club. La curva ha augurato buona fortuna al vice-capitano nel suo viaggio in Italia. Anche la società, su Twitter, postando le foto della coreografia, ha ringraziato Demme. #DankeDiego#RBLFCU 0:1 (31.) pic.twitter.com/dDew7T7z2N — RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 18, 2020 L'articolo Alla Red Bull Arena i tifosi del Lipsia salutano Demme ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

