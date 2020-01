Vincenzo e i suoi amici giunti al Vigorito: da Malta per sostenere la Strega (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Missione compiuta: Vincenzo Minicozzi è giunto al Vigorito da Malta insieme ai suoi amici. Una bella storia, quella che vi raccontammo la settimana scorsa, che vivrà il suo epilogo domani sera, quando il gruppo assisterà a Benevento-Pisa dai gradoni dell’impianto giallorosso. Vincenzo, pizzaiolo beneventano, da sei anni vive ad Hamrun, città maltese dove ha messo su famiglia sposando una donna del posto. La passione per la sua terra d’origine e per la squadra sannita hanno fatto sì che anche in tanti suoi amici nascesse la curiosità di ammirare il Benevento dal vivo e di visitare il Sannio, territorio dalle grandi ricchezze. Il gruppo composto da una decina di persone ha raggiunto lo stadio già questa mattina per una foto di gruppo significativa. In bella mostra la bandiera giallorossa con su impressa la Strega e ... Leggi la notizia su anteprima24

