Traffico Roma del 18-01-2020 ore 11:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) A MONTESACRO, INCIDENTE A Largo Valtournanche Altezza Via Valsavaranche: CI SONO CODE SU VIA DEI PRATI FISCALI A PARTIRE DALLA TANG.EST VERSO PIAZZALE JONIO, E SULL’INTERO TRATTO DI VIA VALSAVARANCHE. NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA CHIUSE ANCHE Via Marsala aLL’ Altezza DI Via Marghera, e Via Milazzo tra Via Magenta e Via Marsala. ALLE PORTE DI Roma EST, IN ZONA ACQUA VERGINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA fra Via Laviano e Via Teggiano VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE ALL’EUR SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA PALAZZO DELLO SPORT IN DIREZIONE CENTRO. PROPRIO AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE: FROZEN” IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO IN PROGRAMMAZIONE ALLE 11.30 – ALLE 15.30 E ALLE 19.30. NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLE STRADE INTORNO AL ... Leggi la notizia su romadailynews

