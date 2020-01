Torino, ondata di aggressioni al pronto soccorso: arriva la vigilanza armata (Di sabato 18 gennaio 2020) Un servizio di vigilanza armata al pronto soccorso: queste le contromisure prese dall’Asl di Torino per far fronte alla crescente ondata di aggressività nei confronti degli operatori sanitari che, pur tra mille difficoltà cercano di svolgere il loro lavoro al meglio delle loro possibilità. 87 aggressioni nel 2019: l’Asl corre ai ripari Sono infatti ben 87 le segnalazioni di aggressione riportate dagli operatori sanitari nel corso del solo 2019, come riporta La Stampa. Si va da quelle verbali fino a quelle fisiche, con i pazienti che assumono nei casi più gravi atteggiamenti anche intimidatori. Nel 2018, come riporta il quotidiano piemontese, erano state il 30% in meno, ovvero 67. Una situazione che ha fatto scattare un campanello d’allarme e ha richiesto una presa di posizione netta. Per questo motivo Carlo Picco, Commissario dell’Asl, ha deciso di dotare tutti i pronto ... Leggi la notizia su thesocialpost

