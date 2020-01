Sinisa Mihajlovic, l’annuncio più bello: “Sto vincendo la battaglia contro la malattia” (Di sabato 18 gennaio 2020) l’annuncio più bello di Sinisa Mihajlovic arriva in tv. Il mister serbo ai microfoni di Silvia Toffanin negli studi della popolare trasmissione televisiva Verissimo ha parlato delle sue condizioni di salute rivelando: “La battaglia contro la leucemia? Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa”L’annuncio più bello di Sinisa Mihajlovic arriva in tv. Il mister serbo ai microfoni di Silvia Toffanin negli studi della popolare trasmissione televisiva Verissimo ha parlato delle sue condizioni di salute rivelando: “La battaglia contro la leucemia? Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo ... Leggi la notizia su howtodofor

