Simona Ventura sotto processo: problemi con il fisco (Di sabato 18 gennaio 2020) La celebre conduttrice tv, Simona Ventura, deve affrontare un problema con il fisco italiano. Verso la fine del 2019, la Ventura era finita a processo per “dichiarazione infedele dei redditi”. L’inchiesta era condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano le quali, nell’ambito del procedimento a suo carico, avevano riscontrato come la conduttrice avrebbe smesso di pagare il suo debito con il fisco. A rendere noto il fatto fu il pubblico ministero Silvia Bonardi. Il processo per “dichiarazione infedele dei redditi” iniziò a causa di una somma, pari a 500mila euro, non versata dalla Ventura tra il 2012 e il 2015. Il consulente alla difesa dall’artista, durante un suo intervento in aula, disse che la conduttrice “non è stata in grado di andare avanti con i pagamenti”. Simona Ventura: problemi con il fisco In base a quanto ... Leggi la notizia su notizie

