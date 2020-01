Per la piazza contesa di Bibbiano la Lega la spunta sulle sardine (Di sabato 18 gennaio 2020) Alla Lega la 'piazza' contesa a Bibbiano ovvero piazza della Repubblica, di fronte al municipio. Per la sardine è stata messa a disposizione per giovedì prossimo un altro spazio poco distante, piazza Libero Grassi. È quanto annuncia all'Agi il movimento in seguito all'incontro in Questura a Reggio Emilia, concluso da poco. Il movimento ha poi spiegato che lunedì sera ci sarà un'assemblea con i cittadini di Bibbiano per chiedere agli stessi abitanti del comune reggiano, al centro dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' su presunte irregolarità nell'affido di minori, se riterranno opportuna o meno la manifestazione indetta dalle sardine per la quale ci sono state già 7mila adesioni su Facebook. La motivazione fornita alle sardine rispetto all'assegnazione alla Lega della piazza 'contesa' consiste nel fatto che quello di via Bellerio, in quanto partito ... Leggi la notizia su agi

matteosalvinimi : Questa era poco fa la piazza di Gioia Tauro per la Lega, incredibile, giovane, affollata e festosa. Chi glielo dice… - matteosalvinimi : In arrivo a #Maranello tanti pullman da tutta l’Emilia-Romagna per riempire piazza Libertà di gioia, entusiasmo e F… - repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini -