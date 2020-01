Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Juventus – Settore ospiti del San Paolo off-limits per tutti i piemontesi, anche quelli con... L'articolo Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

sscnapoli : ?? #NapoliLazio e #NapoliJuve, biglietti in vendita da oggi pomeriggio alle 15:00 ???? - JuventusFCYouth : #Under19, il 2020 comincia con una vittoria ?? Il match report del successo in casa del Napoli ???… - JuventusTV : 1?4?° giornata campionato #Primavera ?? Domani in diretta dalle ore 12.55 ?? Napoli ?? Juventus #Under19 Qui ??… -