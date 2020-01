Libia, Haftar blocca export del petrolio (Di sabato 18 gennaio 2020) La situazione in Libia si aggrava dopo che, secondo quanto riportato dalla Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc), il Comando generale di Khalifa Haftar e le Guardie degli impianti petroliferi hanno ordinato di fermare le esportazioni di petrolio da tutti i terminal e porti della Libia centrale e orientale. I porti coinvolti sono quelli di Braga, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina e Sidra. In particolare, spiega la Noc, in seguito a questa azione ora ci sarà una perdita di produzione di greggio di 800mila barili al giorno e perdite finanziarie di circa 55 milioni di dollari al giorno.Unsmil, la missione delle Nazioni Unite in Libia, "esprime profonda preoccupazione" per i tentativi in corso di "fermare o danneggiare" la produzione petrolifera e parla apertamente di "conseguenze devastanti" soprattutto per il popolo libico e di "terribili effetti sulla già deteriorata situazione ... Leggi la notizia su blogo

