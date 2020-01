La storia di Gaia, personal trainer (Di sabato 18 gennaio 2020) Questa è la storia di Gaia, una ragazza che ha dovuto affrontare grandi sfide nella vita e che è riuscita a vincerle tutte. Gaia inizia la sua storia così: “Ho passato la mia infanzia facendo diversi sport e seguendo buone abitudini alimentari grazie ai miei genitori ed in particolare al mio Papà, uno tra i più conosciuti istruttori in Italia. Sono cresciuta nella sua palestra, guardando le sue lezioni fino ad inseguire la sua passione”. Tutto è iniziato negli ultimi anni del liceo dove le mie diverse intolleranze alimentari, lo stress per gli esami ed il mio metabolismo veloce non mi aiutavano a raggiungere una forma fisica che mi facesse sentire a mio agio: ero arrivata a pesare 35 kg! Avevo perso quella massa muscolare che con i diversi sport che ho praticato e per genetica ho sempre ... Leggi la notizia su bigodino

