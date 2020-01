I lavoratori italiani sono più i ignoranti d’Europa: la disarmante statistica (Di sabato 18 gennaio 2020) I lavoratori italiani sono i più ignoranti d’Europa: la disarmante statistica riporta numeri allarmanti nel nostro Paese Negli ultimi anni l‘Italia è spesso, purtroppo, in fondo alle classifiche europee secondo vari indicatori. L’occupazione, la crescita economica, la natalità e lo spopolamento, ma anche dell’istruzione. Secondo la statistica condotta dall’Eurostat i lavoratori italiani sono i più … L'articolo I lavoratori italiani sono più i ignoranti d’Europa: la disarmante statistica proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

GiuseppeConteIT : Meno tasse e più soldi a fine mese per i lavoratori, un Paese più equo, un fisco più semplice. L’intervento sul cun… - Agenzia_Ansa : #Eurostat, I lavoratori italiani sono tra i peggiori in Europa per livello di istruzione. Solo il 23% ha la laurea - GiovanniToti : Grazie a #sugartax e #plastictax tante aziende stanno già pensando di fare i bagagli, una tra tutte #CocaCola. Più… -