Grande Fratello VIP 4: Doppia eliminazione a sorpresa, ecco chi è uscito dalla casa (Di sabato 18 gennaio 2020) Si è conclusa la seconda settimana nella casa del Grande Fratello VIP 4… eppure siamo già alla quarta puntata. Il tour de force che Alfonso Signorini sta mettendo in piedi per raccontare quanto più possibile il cast “recluso” nel reality e tutti i vari pettegolezzi che li riguardano non sta premiando tantissimo dal punto di vista degli ascolti… ma soprattutto anche parlando di dinamiche e racconti. E cosa c’è di meglio per ravvivare una puntata altrimenti noiosa se non una Doppia eliminazione a sorpresa? Un po’ inaspettatamente, infatti, i concorrenti VIP che abitano la casa più spiata di Cinecittà hanno visto l’uscita di scena di due elementi dei cast. Ma chi ha varcato la porta rossa in uscita? Grande Fratello VIP: eliminata Elisa De Panicis La prima eliminazione era nota anzi, a dirla tutta, era anche parecchio scontata. Dal televoto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

GrandeFratello : Nella Casa del #GFVIP bisogna sempre fare i conti con i propri errori... e questa sera è già tempo di bilanci! Tu… - GrandeFratello : Un Grande Fratello da 'Mummia' per Aristide? Non si direbbe... guardate un po' qui... ?? #GFVIP