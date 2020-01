Federico Fellini, 100 anni fa nasceva un genio visionario. La sua negletta Rimini pronta a regalargli un museo tra poesia e tecnologia (Di sabato 18 gennaio 2020) Rimini per Federico Fellini era un “pastrocchio, confuso, pauroso e tenero, davanti al grande respiro del mare”. Che non ci tornasse mai volentieri non è affatto un mistero. La sua città, del resto, se l’era portata via la guerra molti anni prima. E anche quella di Amarcord, ricostruita interamente a Cinecittà, altro non era che una dimensione della memoria. Ad Ostia, dove ambientò i suoi Vitelloni, ritrovò infatti una Rimini “nettata dagli umori viscerali, senza aggressioni e sorprese”. Insomma, una ricostruzione scenografica, e soprattutto innocua, del paese della memoria. Perché per Fellini, e in questa frase c’è tutta la sua eredità artistica, nulla si sa e tutto s’immagina. Eppure, a 100 anni dalla nascita del grande regista, una Rimini così Felliniesque – tanto per rispolverare un aggettivo coniato per lui dagli americani – forse non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

