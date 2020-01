Denny Mendez contro Elisabetta Gregoraci: “Mi successe una cosa simile a causa tua, la ruota gira” (Di sabato 18 gennaio 2020) Denny Mendez dice la sua sull’esclusione di Elisabetta Gregoraci da L’Altro Festival, l’ex Miss Italia la attacca su Instagram Dopo lo sfogo social di Elisabetta Gregoraci si sta parlando molto della sua esclusione da L’Altro Festival, la nota conduttrice pochi giorni fa su Instagram ha accusato Nicola Savino di averla esclusa dalla conduzione del programma con prepotenza e di aver scoperto tutto a ‘cose fatte’. Poche ore fa anche Denny Mendez ci ha tenuto a dire la sua in merito a ciò che è successo alla Gregoraci, svelando di aver vissuto una situazione simile proprio a causa sua. Tramite alcune Instagram Stories ha detto: “Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo (L’altro Festival, ndr). Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta…”. L’ex Miss Italia ha poi svelato: “Io mi ricordo che ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

