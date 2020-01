Come vedere Napoli-Fiorentina in diretta streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina si giocherà stasera allo stadio “San Paolo”, a Napoli, alle 20:45. È una partita della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Sia il Napoli che la Fiorentina ci arrivano in condizioni di forma e di umore non ottimali. Pur essendo generalmente considerate due squadre illustri del campionato hanno entrambe disputato una stagione finora deludente. Ed entrambe hanno per questo motivo esonerato, a dicembre, gli allenatori con cui avevano iniziato la stagione. La Fiorentina ha esonerato Vincenzo Montella e assunto Giuseppe Iachini. Il Napoli ha preso Gennaro Gattuso al posto di Carlo Ancelotti, ma non ha ancora mostrato evoluzioni particolarmente positive nel gioco né nei risultati. È undicesimo in classifica con 24 punti, la metà di quelli della Juventus, prima. Rispetto alla Fiorentina ha tre punti in più. Come vedere Napoli-Fiorentina in ... Leggi la notizia su ilveggente

