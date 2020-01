“Cip!” di Brunori Sas è il primo album del 2020 a esordire primo in classifica (Di sabato 18 gennaio 2020) Brunori Sas con il suo ultimo album "Cip!" ha esordito in testa alla classifica FIMI, prima volta per lui che con il precedente "A casa tutto bene" era arrivato fino alla terza posizione. Il cantante calabrese supera i rapper tha Supreme e Marracash, con il primo dei due che mantiene la testa della classifica dei singoli con "Blun7 A Swishland". Leggi la notizia su fanpage

