Catturato al largo di Imperia un rarissimo pesce re

Fabrizio Tenerelli Il pesce è stato Catturato a circa venticinque miglia al largo di Imperia Oneglia. Si tratta di un esemplare di 48 chilogrammi, molto raro nel mar Ligure. Un pesce pelagico, che vive soprattutto nell'oceano Pacifico e nel sud di quello Atlantico Non è da tutti i giorni pescare un pesce da quasi mezzo quintale e ancora più inusuale è la cattura del pregiato "Lampris guttatus", meglio conosciuto come "pesce re", appartenente alla famiglia delle Lampridae, considerato molto raro nei nostri mari e per questo molto ricercato. È stato, dunque, un colpo grosso quello di un peschereccio di Imperia, che a circa venticinque miglia al largo di Oneglia, ha tirato a bordo un esemplare da quarantotto chilogrammi. "Andavamo per pesci castagna - racconta il marinaio Alessandro Kraiem del motopesca "Salvatore I" - abbiamo gettato i palamiti e dopo un po', al momento di ...

