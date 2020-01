Catanzaro, piazza piena per la manifestazione pro Gratteri: “Non dobbiamo avere paura”. E lui manda messaggio: “Dimostrate sete di giustizia” (Di sabato 18 gennaio 2020) Centinaia di persone si sono riunite davanti al palazzo di Giustizia di Catanzaro per dimostrare solidarietà al Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. La manifestazione, promossa da un “Comitato spontaneo di prossimità”, è nata dopo le critiche rivolte al magistrato in ambienti politici e giudiziari per l’operazione “Rinascita Scott” che nelle settimane scorse ha portato all’arresto di oltre trecento persone. Cittadini, giovani e studenti, oltre ai rappresentanti di associazioni ed esponenti della politica, hanno partecipato al presidio per dimostrare la loro vicinanza al magistrato e al suo impegno nella lotta contro la ‘ndrangheta. “Tutti noi calabresi abbiamo qualcosa da dire e da denunciare e lui per la prima volta ci ha aperto le porte come magistrato. Non dobbiamo avere paura perché la paura ci ha resi complici”, ha detto dal palco ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

