Cagliari, Maran: «Ritiro? Bisogna stare insieme per vivere il momento» (Di domenica 19 gennaio 2020) Cagliari, Maran commenta la scelta del Ritiro dopo il difficile momento tra Serie A e Coppa Italia. Ecco le sue parole Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della decisione del Ritiro. Ecco le parole del tecnico del Cagliari. «Ritiro? Non c’era nulla da compattare, Bisogna stare insieme per vivere questo momento che sta pesando a tutti quanti. Volevamo viverlo come una famiglia, da domani dobbiamo far vedere che il Cagliari è tornato a divertire, a divertirsi. La squadra ha voglia di venir fuori e passare il momento difficile». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

