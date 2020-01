A Sigonella i super droni per controllo Mediterraneo (Di sabato 18 gennaio 2020) L'acronimo e' Ags (Alliance Ground Surveillance) ed e' il nuovo, supertecnologico sistema di sorveglianza della Nato che ha il suo quartier generale nella base di Sigonella in Sicilia: oggi la cerimonia ufficiale di inaugurazione ufficiale dell'Ags con la consegna di due dei cinque velivoli a pilotaggio remoto RQ-4D Global Hawk che consentiranno al sistema di raccogliere immagini e informazioni in un'area di crescente interesse strategico per l'Italia e per tutta l'Alleanza Atlantica. I droni spia della Nato - dei giganti da oltre 14 tonnellate di peso e 14 metri di apertura alare, che pilotati da terra possono volare ad altissima quota per 30 ore consecutive, coprendo oltre 16mila chilometri in una sola missione - sono uno strumento di sorveglianza formidabile in grado di tenere sotto controllo tutta l'area del Mediterraneo, l'Africa e il medio Oriente: inutile sottolineare, dunque, in ... Leggi la notizia su ilfogliettone

