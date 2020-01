"Sulla Libia non è l'Italia ad aver fatto errori". Lavrov annuncia incontro con Di Maio prima di Berlino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non è l’Italia “ad aver fatto errori” nella crisi libica, dato che l’errore principale è stato compiuto nel 2011 quando la Nato decise di bombardare la Libia e l’Italia “non era tra i Paesi che hanno spinto per questa soluzione”. Lo dice il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov rispondendo a una domanda di Rai e Ansa in conferenza stampa. “Ora quel che serve è unire i libici e non è facile dato che Haftar e Sarraj non riescono nemmeno a stare nella stessa stanza”, ha detto Lavrov aggiungendo che vedrà Di Maio per un incontro la mattina della conferenza di Berlino.Il premier di Tripoli e l’uomo forte della Cirenaica - ha detto Lavrov, secondo l’Agi - non sono pronti al momento per contatti diretti.Il cessate il fuoco in Libia per ora regge e la Russia si augura prosegua, che duri ... Leggi la notizia su huffingtonpost

