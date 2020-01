Simona Ventura nei guai con il fisco: ha smesso di pagare il suo debito (Di venerdì 17 gennaio 2020) Simona Ventura è finita a processo per "dichiarazione infedele dei redditi". Nell'ambito del procedimento nei confronti della nota conduttrice televisiva, secondo una relazione dell'Agenzia delle Entrate, è venuto fuori che la Ventura ha smesso di pagare i suoi debiti con il fisco. Secondo un consulente della difesa, la conduttrice "non è stata in grado di proseguire con i pagamenti". Leggi la notizia su fanpage

